Het evenement voor fans van comics, films, games, scifi, fantasy en anime vindt dit jaar plaats op zaterdag 2 en zondag 3 september in de RAI in Amsterdam, zo maakte de organisatie donderdag bekend.

Warner speelde in megahit Titanic de vileine bodyguard van hoofdpersonage Caledon Hockley, die samen met zijn verloofde Rose (Kate Winslet) op de Titanic naar Amerika vaart om daar te trouwen. Titanic uit 1997 is met een opbrengst van ruim 2 miljard nog steeds een van de twee succesvolste films aller tijden. Het epos van regisseur James Cameron won het recordaantal van elf Oscars.

Behalve van Titanic is de Britse ster ook bekend uit diverse Star Trek-films en -series. Behalve Warner zijn ook Doctor Who-sterren Camille Coduri en Samuel Anderson en actrice Charlotte Hope, die in Game of Thrones de sadistische dienstmeid Myranda speelt.

De Comic Con Amsterdam trok vorig jaar meer dan 30.000 bezoekers. De kaartverkoop is van start gegaan.