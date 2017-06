Dat blijkt uit een foto op Instagram. Johnny heeft de zijkanten van zijn hoofd kaalgeschoren en bovenop prijkt een hanenkam. Het lijkt erop dat zijn vriendin, Anouk van Schie, het kapsel wel kan waarderen. "Staat mijn geliefde zomaar met een skinhead te zoenen. #alsjehaarmaargoedzit #skinheadstyle", schrijft de presentator bij een foto waarop de twee staan te zoenen.

Zijn fans kunnen de 'nieuwe' Johnny ook wel waarderen. "Nieuw huis, nieuwe toekomst samen, nieuw kapsel, what's next", schrijft iemand. "Jou staat ook alles he?!", is een andere reactie.