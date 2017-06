Zijn bekentenis is niet betrouwbaar en had niet gebruikt mogen worden bij de veroordeling, melden Amerikaanse media donderdag.

De verstandelijk beperkte Dassey legde een bekentenis af toen hij werd verhoord zonder een advocaat of volwassene. Hij was zestien jaar toen dit gebeurde en begreep amper wat voor bekentenis hij aflegde.

De succesvolle Netflix-serie Making a Murderer reconstrueert hoe Steven Avery, een autosloper uit Wisconsin, tot twee keer toe wordt aangeklaagd door justitie. Avery is de oom van Dassey.

Slordigheden

Van het eerste vergrijp, een brute verkrachting, werd nadat hij achttien jaar in de cel had gezeten bewezen dat hij onschuldig was. Vervolgens werd de man beschuldigd van de gruwelijke moord op de 25-jarige Teresa Halbach. Ook in dit onderzoek maakten politie en justitie veel fouten en slordigheden.

Avery's neef, Dassey, werd medeplichtig aan de moord bevonden en veroordeeld tot een levenslange celstraf. Beiden zitten momenteel nog in de gevangenis. De serie zet vraagtekens bij hun schuld.

Dassey komt overigens nog niet vrij. De staat kan nog besluiten tegen het vonnis van het federaal hof in beroep te gaan. Hiervoor staat een termijn van negentig dagen.