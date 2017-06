Dat schrijft ze bij een foto van het jongetje op Instagram. "Zo trots als een pauw! Ons lieve zoon geboren op 22-06-2017. Jagger George Visser."

In december werd bekend dat het stel een kindje verwachtte. Giorgia was vijf dagen geleden uitgerekend, maar Jagger liet dus nog even op zich wachten. Het is het eerste kindje van Sascha en Giorgia.