De filmwedstrijd vindt van 25 tot en met 27 augustus plaats in de havenstad. De inschrijving voor teams wordt vrijdag geopend, laat de organisatie weten.

Het 48 Hour Film Project is een filmwedstrijd waarin makers in teamverband de uitdaging aangaan om binnen 48 uur een korte film te schrijven, te filmen en te monteren. Ze krijgen hierbij vier verplichte ingrediënten: een genre, een zin, een voorwerp en een personage. Alle films worden beoordeeld door een vakjury. Het winnende team ontvangt een bedrag en neemt deel aan de wereldfinale van het 48 Hour Film Project in de Verenigde Staten.

San Fu Maltha produceerde succesvolle films als Zwartboek en Oorlogswinter. Barbara Sloesen studeerde aan de Toneelacademie Maastricht en speelde in Goede Tijden Slechte Tijden en Onze Jongens. Vanaf het najaar is zij te zien in de nieuwe serie Soof. Boje Ploeg werkte als cameraman mee aan diverse tv-programma's en commercials.