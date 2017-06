Royal Blood aan de champagne op Glastonbury

“Sorry, we hebben even een moment voor onszelf nodig”, zei zanger en bassist Mike Kerr tegen het publiek. “We zijn er net achter gekomen dat onze plaat op één staat.”

Het publiek voor het grote podium barste uit in gejuich, terwijl Mike en drummer Ben Thatcher elkaar omhelsden. Daarna ontkurkte Mike een fles champagne. Hij nam een paar slokken en spoot een groot deel van de inhoud het publiek in.

How Did We Get So Dark is het tweede album van het rockduo uit het Engelse Brighton. De debuutplaat Royal Blood verscheen in 2014.