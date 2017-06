Dat vertelt ze aan RTL. Ze was diep onder de indruk.

Romy vertelt dat ze geraakt werd door het concert. “Ik was even vergeten dat je als artiest mensen kan raken met de manier waarop je zingt”, legt de musicalster uit. “Ik doe dat natuurlijk ook als artiest, maar ik merkte dat ik even was vergeten hoe dat voelde. Ik werd erg geïnspireerd en heb nu weer erg veel zin op het podium op te klimmen.”

De zangeres begrijpt wel dat sommige mensen moeite hebben met de maniertjes en de wijze waarop Celine zingt. “Maar ik vind haar vocale bereik zo te gek. Ik hou van haar!” Volgens Romy zingt Celine “groots en theatraal”. Ze noemt de zangeres dan ook haar guilty pleasure.