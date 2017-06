Die maakte hij donderdagavond in een speech op het Engelse popfestival Glastonbury.

Hij vroeg eerst aan het publiek of Trump naar het festival kon worden gebracht. Het is maar een vraag. Ik wil niks insinueren. Wanneer was de laatste keer dat een acteur de president vermoordde," vervolgde hij.

Vrijdag bood de 54-jarige Depp via People zijn excuses aan voor de "slechte grap". Hij verklaarde dat hij alleen maar lollig wilde zijn en niemand kwaad wilde doen.

Het Witte Huis reageerde vrijdag ook. Het noemde Depps grap en andere morbide grollen over de president "verontrustend".