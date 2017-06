Anita Meyer sloeg juryplek talentenjacht af

Anita mag nog geen details verklappen over haar nieuwe televisieavontuur. Het heeft in ieder geval met muziek te maken, maar het is beslist geen juryplek bij een talentenjacht als The Voice. ''Ik ben weleens gevraagd voor zo'n grote talentenjacht. Niks voor mij. Ik ben een gevoelig iemand. Ik wil mensen met respect behandelen. En dat kan niet altijd in zo’n positie”, zegt ze in het AD.

Meyer is wel gevoelig, maar huilt niet snel. Dat maakt haar bijna een uitzondering tussen haar collega's bij de Beste zangers. ''Ik zie mezelf terug in Beste zangers en denk vooral: jeetje mens doe eens wat vrolijker. Maar dat is mijn karakter. Er werd heel wat gehuild. Ik huil gewoon niet zo snel. Niet dat ik geen emoties voel natuurlijk!''

Nuchter

De zangeres noemt zichzelf dan ook een nuchtere Rotterdamse. ''Ik hoorde het vroeger heel veel: je bent zo gewoon. Je kan zo ‘een van hen’ zijn. Het moest meer glamour en sexy zijn'', aldus Anita. ''Nee, daar ben ik nooit voor gegaan en dat is een goede keuze geweest. Ik wilde ’s avonds ook gewoon weer lekker thuis kunnen eten.''

Meyer heeft natuurlijk genoten van haar tijd vroeger, maar ze is nu ook erg blij met haar leven. ''Ik ga ook niet heel gefrustreerd zoeken naar iets, omdat ik bang ben vergeten te worden. Ik kan nu wachten wat er op mijn pad komt. Daarnaast, ik hang toch al niet zo aan applaus.'' En ook wat betreft haar leeftijd heeft ze geen problemen met ouder worden. ''Het is niet erg. Ja, ik zie het als ik in de spiegel kijk. Maar ach, ik ga mezelf echt niet laten straktrekken.''