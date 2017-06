''Ik doe de MMA-training. Ik ben voor eerst open daarover'', onthult Dione voor de camera van Shownieuws. ''Het klinkt enorm stoer. Maar het is een stuk minder stoer dan het klonk, want ik doe veel trainingen die te maken hebben met MMA, mixed martial arts. Dus het is kickboksen, het is ook judo, het is grondvechten.''

Het blijft overigens bij trainen, benadrukt De Graaff. ''Dus ik ga niet de ring in of de kooi in. Maar ik vind die trainingen geweldig en ik blijf er superfit van.''