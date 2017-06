Rachel Bilson staat open voor The O.C.-reünie

''Ik sta altijd overal voor open'', aldus Rachel. ''Ik weet niet hoe het eruit zou zien nu onze personages ouder zijn geworden. We reden eerst met skateboards over de pier. Ik weet niet wat ze nu als dertigers zouden doen. Maar het zou het leuk zijn om iedereen weer te zien.''

Het is precies tien jaar geleden dat de laatste aflevering van The O.C. werd uitgezonden. Sindsdien is de cast uit elkaar gegroeid. Bilson heeft alleen nog contact met de producent van de serie, Josh Schwartz. ''Josh is als een broer voor mij. Hij is getrouwd met mijn beste vriendin. Via andere mensen hoor ik weleens wat en ik weet dat het goed gaat met de rest. Iedereen wordt volwassen.''

The O.C., een afkorting voor Orange County, draait om de dagelijkse belevenissen van Ryan Atwood en zijn vrienden. De welgestelde jongeren blijken ook zo hun eigen geheimen en problemen te hebben.