Scarlett Johansson vindt liefde bij advocaat

''Ze kennen elkaar heel, heel erg lang. Ze vinden elkaar oprecht leuk, buiten hun professionele relatie om'', vertelt een ingewijde. ''Op romantisch vlak heeft alles zich heel natuurlijk ontwikkeld. Ze hebben zich altijd tot elkaar aangetrokken gevoeld.''

Scarlett en Kevin werden vrijdagavond in New York gezien. Ze liepen hand in hand nadat ze een hapje hadden gegeten.

Johansson vroeg begin maart de scheiding aan van de Franse journalist Romain Dauriac. De bron benadrukt dat Scarletts relatie met Kevin absoluut niet de reden is geweest voor de scheiding. Scarlett en Romain zouden al ruim een jaar uit elkaar zijn.