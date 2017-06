Masmeijer had het 'niet slecht' in gevangenis

''Ik had het er ook niet slecht, hoor'', aldus Masmeijer. ''Je moet niet gaan zitten zeiken. Dan maak je het jezelf alleen maar moeilijker.'' Frank mocht in de gevangenis zijn eigen boodschappen doen en zelf zijn eten maken. ''Je kreeg een lijst en dan kon je elke week van alles bestellen. Dus ik maakte simpele dingen. Zalm, tonijn, een salade”, aldus de gevallen showmaster in de Volkskrant.

Ook keek hij televisie, had een krantenabonnement en ontving veel post. ''Dat is natuurlijk altijd leuk, zeker als je de mensen kent die wat schrijven. Dan heb je toch een beetje het gevoel dat mensen aan je denken, weet je wel?''

Pikorde

Masmeijer ziet de gevangenis als een soort commune. ''Ze hebben tegen mij ook wel eens gezegd: 'In de gevangenis krijg je je eten, alles wordt voor je geregeld, en als je buitenkomt, ben je in de jungle. Moet je je rekeningen betalen en knokken.' Zo is het wel, hè.'' Frank denkt dat zijn bekende status er wellicht voor heeft gezorgd dat hij wat 'hoger in de pikorde' stond. ''Niet dat ik daarop zit te wachten, hoor.''

Ondertussen heeft Masmeijer alle vertrouwen in de toekomst. Hij denkt niet dat hij nog terug de cel in hoeft en is zelfs gelukkiger dan ooit. ''Ik heb alles meer in balans, ondanks alle onzekerheid die er nog is. Het is een zware les geweest, maar je komt wel terug op aarde, en je ziet de onderkant van het leven ook.'' Hij kijkt uit naar een reallifesoap bij SBS. ''Slechte publiciteit is ook publiciteit. Ik ben al heel wat jaren van tv af, maar ik ben nu weer erg in de picture.''