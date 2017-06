Corbyn krijgt warm onthaal op Glastonbury

Tijdens zijn speech vertelde Corbyn dat hij steeds weer onder de indruk raakt van Glastonbury. “Dat was al zo toen ik er met mijn ouders was om naar de muziek te luisteren en de sfeer te proeven.” Corbyn zei dat iedere jongere de kans moet krijgen om muziek te kunnen maken en van kunst te kunnen genieten. Daarom is Glastonbury zo belangrijk. “Net als creativiteit”, voegde hij eraan toe.

Corbyn ging geen onderwerp uit de weg. Hij noemde racisme “duivels” en riep het publiek op seksisme te bestrijden. Verder nam hij het op voor de vluchtelingen. “Zij zijn geen probleem”, stelde de politicus. “Ze hebben onze steun nodig.”

Trump

Hij had ook nog een boodschap voor de Amerikaanse president Donald Trump. Hij verwees naar een spreuk op het festivalterrein. “Bouw bruggen, geen muren”, staat er te lezen. Toen Corbyn de naam Trump noemde, steeg er een gejoel op uit het publiek.

Hij besloot zijn speech met te zeggen dat verandering mogelijk is en dat Glastonbury daarbij een belangrijke rol speelt. “Samen kunnen we het”, riep hij, waarna Corbyn luid werd toegejuicht.

May

Vrijdag kreeg de Britse premier, tegenspeler van Corbyn tijdens de verkiezingen eerder deze maand, overigens de wind van voren van Radiohead en rapper Kate Tempest. Zij beschuldigde May ervan tweespalt te zaaien bij de Britten. “Er zijn meer daklozen, beledigende leuzen, twijfels en de racisten laten zich meer dan ooit gelden”, riep Kate Tempest. “May zorgt ervoor dat het land verdeeld raakt, en het wordt iedere dag een beetje erger.”