Op het kiekje is te zien hoe Memphis op één knie zit, terwijl zijn vriendin duidelijk verrast haar handen voor haar gezicht houdt.

De felicitaties voor het dolverliefde stel stromen binnen.

Ook Lori deelt het nieuws op sociale media. „Ik ben echt gezegend dat ik met mijn beste vriend mag trouwen. Ik heb ja gezegd”, schrijft ze bij een andere foto.

I'm so blessed, I get to marry my bestfriend I SAID YES!!!!!!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Een bericht gedeeld door Lori Harvey (@lori_harvey_) op 24 Jun 2017 om 2:39 PDT

In januari leek het er al op dat het stel trouwplannen had. Lori deelde toen een foto waarop ze hand in hand op straat liepen, met als enige bijschrift een emoticon van een (trouw-)ring. Nu lijkt er echter geen twijfel meer mogelijk: de verliefdheid straalt er vanaf.

SHE SAID YESSSS!!!!!!! Een bericht gedeeld door Memphis Depay (@memphisdepay) op 24 Jun 2017 om 2:39 PDT

Het stelletje is sinds begin 2016 officieel samen.