De 37e editie van Parkpop begint om 13.00 uur met optredens van De Règâhs en The Runaway Boys. Het festival vindt al sinds jaar en dag plaats in de hofstad en heeft sinds een paar jaar ook een betaalde voorloper op de zaterdagavond: Night at the Park, waar onder anderen Paul Young, Level 42 en UB40 stonden. Voor het eerst was er dit jaar Parkpop Downtown met diverse optredens in de binnenstad op vrijdag.

Vorig jaar kwamen er ruim 278.000 mensen naar Parkpop.