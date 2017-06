Ruim 1,2 miljoen kijkers voor Beste Zangers

Aan het eind van de aflevering wees Meyer een artiest aan die haar het meest had geraakt. Dat was Maan, die het nummer They don’t play our lovesong anymore ten gehore bracht. Verder doen ook Tania Kross, Brace, Tommy Christiaan, Kenny B en Dennie Christian mee aan het zangprogramma van AVROTROS.

Met 1.270.000 kijkers was Beste Zangers niet het best bekeken programma van de avond. Dat was het NOS Journaal van 20.00 uur. Daar keken ruim 1,5 miljoen mensen naar. Het RTL4-programma Wie Ben Ik? maakt de top drie compleet, met 1,08 miljoen kijkers.