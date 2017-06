Blac Chyna betrokken bij auto-ongeluk

Chyna werd van achteren geraakt, schrijft TMZ. Op een foto van de botsing is te zien dat de schade aan haar witte Rolls-Royce meevalt. De achterklep zit scheef en de bumper heeft een flinke deuk. De voorkant van de andere auto ziet er een stuk minder goed uit. De voorkant is helemaal in elkaar geprakt.

De automobilist van het kleine zwarte wagentje werd aangehouden en moest een alcoholtest doen. Het is niet bekend of hij uiteindelijk is gearresteerd. Chyna werd nagekeken door ambulancepersoneel. Na 45 minuten mocht ze weer gaan toen iemand haar kwam ophalen.