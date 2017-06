Boyle geterroriseerd door groep tieners

De jongeren, tussen de zestien en achttien jaar oud, intimideren Susan en schelden haar uit. Dat vertellen buurtbewoners. Ze hebben het gemunt op Boyle, omdat ze een makkelijke prooi zou zijn, meldt de Irish Mirror. Doordat de 56-jarige zangeres Asperger Syndroom heeft, kan ze moeilijk informatie verwerken en omgaan met stress. De tieners zouden een brandend papiertje naar Susans gezicht hebben gegooid terwijl ze wachtte bij een bushalte. Toen Boyle in de bus zat, gooiden ze stenen naar de bus. Ook zouden ze haar achtervolgen door de straten en het winkelcentrum terwijl ze haar uitschelden.

''Ze zijn berucht binnen de gemeenschap. Ze steken kinderparken in brand, ze gooien vuurwerk door brievenbussen en ze hebben een keer het raam van een klein meisje met eieren bekogeld'', vertelt een buurtbewoner, die ook al slachtoffer is geworden van de groep. ''Ze hebben het op de kwetsbaarste mensen voorzien. Ouderen, kinderen, geestelijk gehandicapten. Het is echt misselijkmakend.''

''Sinds ze bekend is, wordt ze lastiggevallen door de tieners. Ze lopen steeds in de straat. Jij en ik zouden dit aankunnen maar Susans aandoening maakt het lastiger'', aldus een bezorgde buurman.