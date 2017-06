Dave Grohl verbreekt Adele's scheldrecord

Tijdens het optreden van de Foo Fighters zei Dave: ''We deden een interview en iemand zei: 'Weet je dat je niet mag schelden? Je mag niet schelden op Glastonbury'.'' Maar hij ving ook op dat Adele daar vorig jaar lak aan had en tijdens haar anderhalf uur durende optreden maar liefst 33 keer het woord f*ck zei.

''Kijk, ik ben dol op Adele, maar raad eens...'', begon Grohl voordat hij f*ck, f*ck, f*ck achter elkaar begon te roepen. Het publiek deed vrolijk mee, totdat de rocker uiteindelijk zei: ''Oké, ik denk dat we haar record hebben verbroken. Ik hoorde dat het op 33 stond.''

Adele biechtte eerder op dat ze een waarschuwing had gehad van de BBC, die de optredens op Glastonbury uitzendt. Ook Dave stond te kijken van het scheldverbod. Hij kreeg vlak voor de show te horen dat het niet mocht. ''Het is f*cking niet toegestaan om te schelden tijdens de show? Veel succes daarmee. Dan staat ze een grote verrassing te wachten. Sh*t, ik wist dat niet. Ik scheld de hele f*cking tijd. Ik zeg praktisch f*ck in elke zin. Volgens mij heb ik een vorm van Tourette die wordt veroorzaakt door stress.''