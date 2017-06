Het is het grootste gratis toegankelijke festival van ons land. Toch waren er beduidend minder belangstellenden dan vorig jaar toen er maar liefst 278.000 bezoekers waren. De organisatie wijt de lagere opkomst vooral aan het regenachtige weer.

Het muziekfestijn begon om 13.00 uur met optredens van De Règâhs en The Runaway Boys. Verder waren er shows van onder meer La Pegatina, Glowinthedark, Broederliefde, The Baseballs en Los Pacaminos met Paul Young.

Zaterdag was het Zuiderpark nog het decor voor Night at the Park, waar 30.000 bezoekers op afkwamen. Toen traden grootheden op uit de jaren tachtig en negentig, onder wie Level 42 en UB40.