In de voorstelling spelen Tjitske Reidinga en Peter Blok de hoofdrollen. Daarnaast maken Dick van den Toorn, Guy Clemens en Wendell Jaspers deel uit van de cast.

Geen paniek is een Nederlandse bewerking van Noises Off. Het is een komedie over een klucht, over een groep acteurs en hun leven voor én achter de schermen. De voorstelling bevat zowel een totaal mislukte generale repetitie als een desastreus verlopen avond tijdens hun theatertournee.

De theaterhit Noises Off van Michael Frayn was al in verschillende versies over de hele wereld te zien en beleefde in 2016 een succesvolle heropvoering op Broadway en kreeg daar vijf Tony Award-nominaties. Geen paniek staat tot en met 23 juli in het DeLaMar Theater. Vanaf eind september tot eind oktober is de komedie te zien in het Oude Luxor Theater in Rotterdam, het Chassé Theater in Breda, het Wilmink Theater in Enschede en Parkstad Limburg Theaters in Kerkrade.