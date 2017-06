Met zijn echtgenote koningin Elizabeth reed hij naar een tuigpaardenshow waar hun kleinkind Lady Louise Windsor aan deelnam. Louise is de 13-jarige dochter van prins Edward en Sophie, gravin van Wessex.

Philip zwaaide naar de omstanders toen hij arriveerde bij de Guards Polo Club op Windsor Great Park. De 96-jarige hertog van Edinburgh werd dinsdagavond uit voorzorg opgenomen omdat hij een infectie had. Donderdag mocht hij het ziekenhuis weer verlaten.

Door de opname miste Philip de troonrede die de Britse koningin woensdag in het parlement voorlas. Behalve de opening van het parlementaire jaar kon hij ook de paardenraces op het befaamde Royal Ascot niet bijwonen. Voor komende week heeft hij een bijeenkomst in de London Zoo afgezegd, waar hij aanwezig zou zijn bij de uitreiking van de Prince Philip Award voor bijdragen aan de dierkunde.

Prins Philip kondigde in mei aan dat hij het na de zomer wat rustiger aan wil gaan doen. Hij zal wat minder vaak in het openbaar verschijnen en zijn werk voor allerlei organisaties waarvan hij beschermheer of voorzitter is, neerleggen.