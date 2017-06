Fred is voor opnames van een nieuw programma in het buitenland, toen hij opgenomen moest worden. "Ik lag inderdaad een tijd lang in het ziekenhuis. Het gaat erom dat ik me nu weer een stuk beter voel. Ik ben inmiddels weer in het hotel."

Waarom de stylist opgenomen moest worden, laat hij in het midden. "We gaan vanavond gewoon goed proberen te slapen en dan hopen dat ik morgen weer een beetje de oude ben, maar dat gaat wel goedkomen."

Ook bedankt hij zijn fans voor alle lieve berichtjes die hij heeft ontvangen.