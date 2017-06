Bruno Mars en Beyoncé winnen BET Awards

Beyoncé was met zeven nominaties de grote kanshebber van de avond. Ze won uiteindelijk vijf awards, voor beste R&B- of popartiest, video van het jaar, album van het jaar, beste videoregisseur en de publieksprijs. De zangeres was in verband met de geboorte van haar tweeling niet aanwezig bij de prijsuitreiking.

Tijdens de awardshow, waarin ieder jaar Afro-Amerikaanse muzikanten en andere artiesten geëerd worden, kreeg de band New Edition een Lifetime Achievement Award. Hiphoptrio Migos ging ervandoor met de award voor beste groep. Chance the Rapper won zowel de BET Humanitarian Award voor zijn inzet voor het goede doel als de prijs voor beste nieuwkomer.

In de film- en televisiecategorieën kregen Mahershala Ali en Taraji P. Henson awards voor beste acteur en actrice en werd Hidden Figures verkozen tot beste film. Tennisster Serena Williams en basketballer Stephen Curry werden in het zonnetje gezet als beste Afro-Amerikaanse sporters van het jaar.