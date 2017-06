Wilfred Genee haalt uit naar Peter R. de Vries

Dat stelt de presentator van Voetbal Inside maandag in een interview in het AD. „Vorige week hoor ik Peter R. de Vries in mijn uitzending van BNR zeggen: ’Als ik het allemaal opnieuw zou moeten doen, had ik het niet gedaan’. Hou nou toch op, Peter! Ons werk heeft enorme voordelen. Ik kom op bijzondere plekken en doe alleen maar leuke dingen. Ik ben een bevoorrecht mens.”

Genee vertelt in het interview ook over de keerzijde van de roem. Zo raakte hij onlangs in de dierentuin zijn zoontje van vier kwijt. „Ik kijk om me heen, zie ’m nergens staan en ren terug naar het berenhok waar we vandaan kwamen. Als een gek begin ik te zoeken.” Toen vroegen een paar passanten of zij met de presentator op de foto mochten. „Nou even niet, roep ik. Hoor ik achter me: ’Wát een arrogante klootzak’.”

Genee wordt dinsdag vijftig jaar. Hij worstelt hier wel mee, bekent hij. „Toen ik jong was, zag ik 50 als heel oud. Ik heb ook wel gezegd: wie het flikt om een Abraham in mijn tuin te zetten, zo’n pop met grijs haar en een enorme baard, heeft een probleem.”