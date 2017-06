Vrouw aan hoofd Britse koninklijke lijfwacht

De Canadese soldate nam volgens het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken het commando eenmalig voor 24 uur over. Dit is alleen mogelijk omdat Cuoto geen Britse is, want het Britse leger laat normaal gesproken geen vrouwen toe in gevechtsposities. Cuoto’s eenheid trad op uitnodiging van koningin Elizabeth op als koninklijke garde. De Canadese militairen zijn in Londen voor de viering van het 150-jarige bestaan van de staat Canada.