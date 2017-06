„Ik ben blij dat het is verkocht en dat Robbert en ik op zoek kunnen naar een nieuw huis”, zegt Paay tegen Bekende Buren. „We kunnen nu een frisse start maken. Eindelijk ben ik verlost van die ellende met de Belastingdienst.”

Foto: Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Paay, die haar woning in 2013 kocht voor een bedrag van 410.000 euro, kan met het geld de belastingschuld van naar verluidt 195.000 euro voldoen. De voormalige zangeres zou haar hypotheek van 322.493 voor een deel hebben afgelost.

Ophef

Eind vorige maand legde de Belastingdienst beslag op de Lijndense woning, die een dag later door La Paay te koop werd gezet. Kort na de beslaglegging werd het huis vrijgegeven, waardoor het alsnog kon worden verkocht.

Paay en haar echtgenoot Robbert Hinfelaar hebben onlangs aangegeven, na alle ophef die is ontstaan na gelekte seksfilmpjes van de diva, een nieuwe start te willen maken in een andere plaats. „Robbert is hier bij mij ingetrokken en we willen graag een huis, echt voor onszelf. Met een groot hek eromheen, zodat niemand mij meer kan volgen.”