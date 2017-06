De 60-jarige Brit verraste vriend en vijand met de mededeling dat zijn film Phantom Thread, die in december uitkomt, zijn laatste zou worden. Day-Lewis gaf geen reden voor zijn besluit. Sindsdien wordt er naarstig gespeculeerd over de motieven van wat veel kenners de beste acteur van zijn generatie noemen.

Zijn besluit om couturier te worden zou volgens ingewijden samenhangen met zijn laatste rol, een geheim project van regisseur Paul Thomas Anderson die zich afspeelt in de Britse modewereld van de jaren vijftig. Day-Lewis zou zo bevlogen zijn geraakt door deze rol dat hij heeft besloten het vak daadwerkelijk te gaan beoefenen.

Geest

De Brit is een van de vijf acteurs die in zijn leven drie Oscars won. Day-Lewis kreeg het beeldje voor zijn vertolkingen in My Left Foot (1989), There Will Be Blood (2007) en Lincoln (2012).

De acteur, die bekend is om de intense manier waarop hij zich voorbereidde op zijn rollen, won in totaal meer dan 150 prijzen voor de pakweg twintig films die hij maakte. Hij stopte eind jaren tachtig ook vrij abrupt met acteren op het toneel, naar verluidt omdat hij tijdens het spelen de geest van zijn overleden vader had gezien.