De afgelopen maanden is er hard aan gewerkt en op 4 juli mag ze het bijzondere geschenk ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag 'uitpakken'. Het Noorse publiek kan het cadeau een dag later bekijken, zo maakte het hof maandag bekend.

"Mijn man is zuinig. Dus schonk hij mij iets dat hij al bezat”, grapte koningin Sonja in mei bij de uitgebreide viering van de tachtigste verjaardagen van het Noorse koningspaar. Echtgenoot koning Harald had die respectabele leeftijd toen al enkele maanden bereikt en Sonja was nog aan het aftellen.

Het cadeau bestond uit de gebouwen van de in 1911 uitgebreide, maar niet meer als zodanig gebruikte koninklijke stallen op het terrein van het paleis. De paarden waren daaruit al decennia geleden verdwenen, en nu kreeg kunst er een kans. Sonja krijgt namelijk haar eigen 'Koningin Sonja Kunststal', in de voormalige stallen.

Op 4 juli opent de koningin de 'Dronning Sonja KunstStall', in gezelschap van haar familie. Aansluitend is er in het paleispark een picknick voor genodigden en 's avonds viert de koninklijke familie de mijlpaal van Sonja nogmaals in Bygdø Kongsgård. Vanaf 5 juli is de KunstStall open voor het publiek.