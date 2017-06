Dit vertelde ze maandag in de Coen en Sander Show.

Momenteel presenteert Kim-Lian van der Meij het programma Verzamelkoorts voor SBS6, over verzamelwoede bij bekende en onbekende Nederlanders. Vorige week maakte distributeur Independent Films bekend dat ze voor de animatiefilm Bigfoot Junior 3D de stem van Shelly inspreekt, de moeder van hoofdpersoon Adam.

De afgelopen jaren heeft Kim-Lian zich bij haar werkgever SBS6 vooral beziggehouden met presenteren van tv-programma's, waaronder recentelijk Ninja Warrior en Zullen we een spelletje doen. Onlangs schreef ze al in haar column in Flair dat ze een bijrol zou gaan spelen in een dramaserie. Ze vertelde er niet bij om welke rol en serie het gaat.

Vorig najaar had ze een bijrol in de romantische komedie Hartenstrijd.