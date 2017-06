Naast Gossip Cop ontkent ook Us Weekly dat Brad Pitt afgelopen weekend een romantisch samenzijn had met Sienna Miller op het Glastonbury Festival.

De 53-jarige Brad Pitt en de 35-jarige Miller konden volgens The Sun maar moeilijk van elkaar afblijven op het festival in het Engelse Pilton, maar volgens een bron van Us Weekly was er helemaal geen sprake van romantiek. ''Brad was op het festival met Bradley Cooper. Sienna is eveneens bevriend met Bradley Cooper. Ze waren daar als een groep vrienden'', zegt de insider. ''Er is niets gaande tussen die twee." Brad Pitt produceerde de film The Lost City of Z waarin Sienna Miller een rol heeft.

Brad Pitt werd onlangs door het Australische magazine New Idea ook gekoppeld aan actrice en model Elle MacPherson. Ook dat verhaal is volgens de bron van Us Weekly ''absoluut niet waar''. Brad Pitt is sinds de scheiding van Angelina Jolie vooral bezig om zijn eigen leven met de kinderen op de rit te krijgen, legt de ingewijde uit.