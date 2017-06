Dat nieuws was te lezen op haar Twitter-account. Daarop staat: "Charlotte en Jonny zijn erg verdrietig om aan te moeten kondigen dat ze hun kindje zijn verloren. Ze zijn dit op het moment aan het verwerken en willen als gezin bij elkaar zijn. We willen iedereen vriendelijk verzoeken dat te respecteren."

Charlotte en haar vriend Jonathan zijn sinds 2010 samen. Dit was hun eerste kindje samen. Met haar ex, rugbyer Gavin Henson, heeft de zangeres een dochter en zoon. Ruby Megan Henson is negen jaar, één jaar ouder dan haar broertje Dexter Lloyd.

