James is een goede vriend van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De zakenman wordt al sinds maart door de Israëlische politie gezocht voor ondervraging in het corruptieonderzoek naar de politicus. Toen Mariah werd gevraagd waar haar ex-verloofde uithangt, zei ze volgens The Hollywood Reporter lachend: "Weet ik veel waar die 'motherf*cker' is. Hoe zou ik dat moeten weten?"

In een volgend interview kwamen echter de geruchten ter sprake dat ook Mariah zou moeten getuigen in de zaak. "Oh, nu willen ze mij de schuld geven? Wat heb ik gedaan? Niets", zei de zangeres. Voordat haar woordvoerder ingreep en het interview staakte, liet de Amerikaanse nog weten: "Ik ben helemaal niet bezig met politiek. Ik vind het erg als iemand in de problemen raakt, maar ik kan alleen verantwoordelijk gehouden worden voor mezelf."

Al snel na het interview werd een receptie waarbij Mariah aanwezig zou zijn afgeblazen. De zangeres is in Israël om haar samenwerking met een cosmeticalijn te promoten. Volgens schema zou ze nog een paar dagen moeten blijven.