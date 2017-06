Alec Baldwin keert terug als Donald Trump

Afgelopen maart gaf Alec nog aan dat hij niet zeker wist of hij de Amerikaanse president zou blijven spelen, omdat hij dacht dat de kijkers er wel genoeg van zouden krijgen. Blijkbaar is hij van gedachten veranderd, want in een interview maandag zei hij: "Ik werk dit najaar ook aan andere projecten, dus het zal niet een volle maaltijd worden, maar zeker een paar selderijstengels. Ik ga er tijd voor maken, want ik geniet er erg van."

Just tried watching Saturday Night Live - unwatchable! Totally biased, not funny and the Baldwin impersonation just can't get any worse. Sad — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 december 2016

Er zal in ieder geval één persoon niet zo blij zijn met die beslissing: Donald Trump zelf. Afgelopen najaar twitterde de toenmalige presidentskandidaat dat de show "saai en ongrappig" was en een voorbeeld van hoe de media de verkiezingen probeerde te saboteren. Ook na zijn overwinning liet de staatsman op Twitter van zich horen over SNL. Toen noemde hij het programma "onkijkbaar" en zei hij dat Baldwins imitatie van hem "niet slechter kon worden".