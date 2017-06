Acteur Josh Duhamel maakt regiedebuut

De film gaat over een groep dertigers die ieder jaar samenkomt om de gekste fysieke en mentale uitdagingen aan te gaan, en daarmee hun langlopende vriendschap in stand houden. De echtgenoot van zangeres Fergie baseerde het script op zijn eigen leven, waarin hij die jaarlijkse traditie ook heeft.

Josh maakt de film voor WWE Studio's, het productiehuis van showworstelbond WWE. De studio richt zich op films waarin worstelaars en echte acteurs te zien zijn. Eerder werkte het bedrijf aan onder meer The Scorpion King met The Rock en Legendary met John Cena. In The Buddy Games heeft naast Josh en mede-acteur Nick Swardson ook de Ierse worstelaar Seamus een rol.