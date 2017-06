Time Magazine heeft de jaarlijks terugkerende lijst voor de derde keer samengesteld. Ook zangeres Katy Perry en schrijfster J.K. Rowling zijn erin terug te vinden.

Er zijn een paar criteria waaraan de personen in de lijst moeten voldoen. Ze moeten genoeg volgers hebben zodat hun nieuws ruim onder de aandacht komt en ze moeten hun stempel op social media kunnen drukken.

Dat geldt volgens de samenstellers zeker voor Kim Kardashian. Zij is niet weg te slaan op social media, net als Katy Perry. De zangeres legde gedurende een weekend zowat alles vast van haar leven. Hoewel ze veel kritiek kreeg, smulden de echte fans van de openheid van de zangeres. Katy werd dan ook de eerste persoon die de 100 miljoen volgers overschreed.

Rihanna

Time is lovend over de manier waarop Rihanna social media gebruikt. Ze neemt geen blad voor de mond, is eigenzinnig en niet te beroerd om stelling te nemen.

J.K. Rowling staat voor de derde keer in de lijst. De Britse schrijfster wordt geprezen voor haar scherpe opmerkingen over politieke zaken. De bedenkster van Harry Potter trekt op social media vooral ten strijde tegen het populisme.