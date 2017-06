Lindsay zit in “een periode van vernieuwing”, legt ze uit op de site. Daar belooft ze ook “toegang tot al mijn exclusieve content” en een kijkje achter de schermen. “Ik vertel hier al mijn geheimen en het laatste nieuws. Ik deel mijn dagboek, video’s, foto’s, mode- en beautytutorials, winkeltips en mijn favoriete producten.”

Volgens Lindsay, die later dit jaar haar acteercarrière nieuw leven in hoopt te blazen, is Preemium een “all-acces pas” voor haar leven. “Het is een must have voor al mijn fans en volgers.” Op de site staan al backstagebeelden van fotoshoots en selfies van de actrice.