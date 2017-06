Camila Cabello op tournee met Bruno Mars

"Jarenlang heb ik opgekeken naar Bruno als zanger, muzikant, entertainer en artiest.. dus ik ga uit mijn dak", schreef de 20-jarige na haar bekendmaking. Ze liet weten dat ze van plan is elke avond naar de concerten van Bruno te gaan kijken vanuit de coulissen "om te proberen zoveel te leren als ik maar kan."

SO EXCITED TO BE OPENING FOR @BRUNOMARS THIS SUMMER!! every night I'm gonna be peering out from side stage trying to learn as much as I can