Vierde seizoen voor Better Call Saul

De verlenging van de serie is geen verrassing gezien het open einde van de derde reeks. Zo is het lot van Chuck McGill, de broer van hoofdrolspeler Jimmy, onzeker.

Better Call Saul is voortgekomen uit de successerie Breaking Bad en werd bedacht door schrijver Peter Gould en Breaking Bad-bedenker Vince Gilligan. De serie gaat over advocaat Jimmy McGill voordat hij als Saul Goodman in het criminele circuit beland. Net als in de originele serie wordt hij gespeeld door Bob Odenkirk.

In Nederland is Better Call Saul te zien op Netflix.