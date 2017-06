Rodriguez dreigt met vertrek uit Fast&Furious

Dat dreigement plaatste de actrice dinsdag op Instagram. Michelle benadrukte in de post dat de filmreeks haar wel degelijk aan het hart ligt. "Het is een geweldige rit geweest en ik ben dankbaar voor de kansen die de fans en de studio me door de jaren heen hebben gegeven."

F8 is out digitally today, I hope they decide to show some love to the women of the franchise on the next one. Or I just might have to say goodbye to a loved franchise. It's been a good ride & Im grateful for the opportunity the fans & studio have provided over the years... One Love ❤️✨ Een bericht gedeeld door Michelle Rodriguez (@mrodofficial) op 27 Jun 2017 om 8:43 PDT

De actrice is te zien in vijf van de acht films die tot nu toe uitkwamen. Haar personage Letty is de enige vrouw in de vaste groep straatracende hoofdpersonen. De rest wordt gespeeld door onder meer Vin Diesel, Ludacris en Dwayne Johnson. De volgende twee Fast&Furious-projecten zijn aangekondigd voor 2019 en 2021. Het is niet duidelijk of de uitlatingen van Michelle zijn gebaseerd op een script of vroege plannen voor de volgende film.