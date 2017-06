Alvleesklierkanker bij Gert Timmerman

"Ik was erg benauwd, had hevige buikpijn en was aldoor misselijk. Ik werd aan de zuurstof gelegd, mijn bloed werd nagekeken en er werden röntgenfoto’s gemaakt van mijn longen en mijn buik. Na ongeveer zes uur mocht ik naar huis met de mededeling dat alles in orde was", aldus Gert. Anderhalve dag later was het opnieuw raak en werd hij opgenomen in een privékliniek.

Daar bleek dat Gert een darmontsteking had en werd ook nog een tumor in zijn alvleesklier ontdekt. De zanger - bekend van het duo Gert & Hermien - is inmiddels geopereerd.