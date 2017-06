Michael Moore pompt geld in ’anti-Trump’-stuk

In het stuk wordt een sterk op president Donald Trump gelijkend personage vermoord. Delta Air en Bank of America trokken daarop hun financiële steun aan het gezelschap in.

So here's my donation & sponsorship to The Public's Shakespeare in the Park in support of their right to free speech pic.twitter.com/obmzrpJAtD — Michael Moore (@MMFlint) 27 juni 2017

„Ik schenk mijn totale voorschot van mijn eigen Broadway-show aan Shakespeare in the Park”, laat Moore weten op social media. De documentairemaker plaatst daarbij een foto van een cheque van tienduizend dollar. Moore werd bekend met zijn documentaires waarbij hij politieke en maatschappelijke kwesties aankaart. In de afgelopen maanden liet hij zich meermaals negatief uit over Trump. Moore roept anderen op om ook te doneren.

Het stuk van Shakespeare vertelt over het complot tegen de Romeinse politicus, de moord en de nasleep van deze gebeurtenis. Julius Caesar is in de moderne versie geen machtswellustige Romein in een toga, maar een blonde Amerikaan in een pak. Zijn vrouw spreekt met een Slavisch accent, net als ’First Lady’ Melania Trump.