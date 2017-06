„Het gaat in dit vak niet om de kritiek maar het gaat erom dat je meedoet. En je hebt twee soorten mensen: mensen die scheppen en mensen die kritiek leveren. Ik ben altijd heel erg blij dat ik bij die eerste groep hoor”, aldus Richard. Zelf is hij naar eigen zeggen nooit bezig met recensies of kritieken. „Ik moet je oprecht zeggen dat ik dat soort dingen nooit lees. Maar echt nooit. Als je creëert hoort dit erbij. Dan weet je gewoon dat ze je kop eraf hakken.”

De hapklare brokken tv-mevrouw geeft advies. Beetje Mn vroegere biologie-lerares.Was streng,at alleen rijstwafels en had opgezwollen enkels https://t.co/lOFt8s4mJu — pdl (@pauldeleeuw1962) 24 juni 2017

Paul moet dat ook wel even een beetje laten gaan, vindt Richard. „Ik bedoel: hoe lang loopt hij nou al mee? Ik ben in de periode dat hij Lekker laat! maakte in Amerika geweest, dus ik heb hem hier nog niet over gesproken. Maar ik ga hem hier zeker even over bellen en zeggen dat hij zich niet zo druk moet maken.”

Vorige week haalde Paul op Twitter uit naar AD-columniste Angela de Jong. De 55-jarige presentator was het zat dat de journaliste zich keer op keer negatief uitliet over zijn latenightprogramma.