Rosanne Hertzberger eerste Zomergast

„In mijn avond wil ik een aantal ongehoorzame mensen laten zien, in de wetenschap en in het leven”, laat Hertzberger weten. „En ik wil laten zien hoe de mens de natuur naar zijn hand zet. Hoe we dat altijd al doen en hoe dat de normaalste zaak van de wereld is.”

In het programma Zomergasten mogen gasten vertellen over hun favoriete film- en televisiefragmenten. Het komende seizoen wordt gepresenteerd door Janine Abbring. Zij neemt het stokje over van Thomas Erdbrink.