Charles en Camilla naar de Inuit

Charles is voor het laatst in 1970 in Nunavut geweest, dat toen nog geen zelfbesturend gebied van de Inuit was, de oorspronkelijke inheemse inwoners van het ruige Arctische noorden van Canada. Het territorium dat in 1999 tot stand kwam, telt slechts 35.000 inwoners in een gebied van ijs, sneeuw en water dat bijna vijftig keer zo groot is als Nederland. Iqaluit is met 7700 inwoners de enige stad van betekenis.

Charles en Camilla hebben een ontmoeting met premier Peter Taptuna en besteden tijdens hun korte verblijf ook aandacht aan het behoud van de inheemse taal, Inuktitut. Er is een presentatie van een boekje in die taal geïnspireerd op het door Charles geschreven kinderverhaal The Old Man of Lochnagar, en aangepast aan de lokale omstandigheden als The Old Man from Pangnurtung.

Vanuit Iqaluit gaat het gezelschap vervolgens naar Trenton in de provincie Ontario, om vervolgens op Canada's nationale feestdag 1 juli uit te komen in de federale hoofdstad Ottawa, waar de stichting van de federatie groots wordt gevierd.