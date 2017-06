Zij is de tweede Nederlander die in de thriller te zien is. Eerder werd al aangekondigd dat ook acteur Mohammed Azaay een rol vertolkt.

Domino vertelt over twee agenten die op zoek gaan naar de moordenaar van hun collega. Hierdoor belanden zij op op het spoor van Europa’s meest gezochte terrorist. De mannelijke hoofdrol wordt gespeeld door de Deense acteur Nikolaj Coster-Waldau, die in Game of Thrones ridder Jamie Lannister vertolkt. Ook Van Houten heeft een vaste rol in deze serie, als tovenares Melisandre.

De film wordt deels opgenomen in Nederland; verder wordt er gedraaid in België, Spanje en Denemarken. De opnames van de film zijn al begonnen, maakte Nederlandse producent N279 woensdag bekend.

De Amerikaanse regisseur Brian de Palma maakte de afgelopen vijftig jaar zo’n veertig films, waaronder klassiekers als Carrie, Dressed to Kill, Scarface, The Untouchables en Mission: Impossible. Zijn laatste bioscoopfilm was Passion uit 2012.