Volgens Disney-bestuurder Thomas Smith klopt er niets van de geruchten dat de 45e president van de Verenigde Staten zou breken met de traditie dat nieuwe presidenten hun stem lenen voor de show.

In de Hall of Presidents zijn beelden (animatronics) van alle Amerikaanse presidenten te zien en voor een aantal van hen is een rol weggelegd in een show. Sinds 1993 is het gebruikelijk dat met de komst van een nieuwe president de voorstelling wordt vernieuwd en dat de pasgekozen 'leider van de vrije wereld' er zijn stem voor leent. In 2009 werd de voorstelling voor het laatste vernieuwd. Barack Obama kwam toen opdraven om zijn eigen pop van geluid te voorzien. De poppen van oud-presidenten George Washington en Abraham Lincoln werden door David Morse en Royal Dano ingesproken. Morgan Freeman kletste de show als verteller aan elkaar.

Het is nog niet bekend welke stemacteurs president Trump vergezellen in de nieuwe voorstelling.