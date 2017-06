De studio is bedoeld voor de jonge patiëntjes in De KinderKliniek en is voortaan vijf dagen per week geopend. Tot voor kort was dat slechts vier dagdelen per week.

''De Ali B Muziekids Studio is een initiatief voor kinderen die langdurig worden behandeld, chronisch ziek zijn en vermoeid van de behandeling. Zij kunnen hier alles vergeten en muziek maken met een fantastische begeleiding van enthousiaste vrijwilligers'', zegt Ali B, ambassadeur van de Muziekids Studio.

''Het is een hele mooie kleurrijke studio met alle instrumenten, behalve blaasinstrumenten. Ik zie dat de kinderen alles vergeten. Dat ze even alles los kunnen laten. En ik zie dat ouders daardoor geraakt worden, omdat ze hun kind weer even kind zien zijn'', zegt Ali B tegen ANP.

''Als je hier komt, je weet maar nooit. Misschien speel je in de toekomst wel in de Ali B Band. Als je goed bent en iemand anders is ook goed, heb je toch een beetje voorrang als je van de Ali B Muziekids Studio komt."