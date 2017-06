The Academy maakte woensdag bekend dat er 744 nieuwe leden zijn uitgenodigd, waarvan 39 procent vrouwen.

Paula van der Oest is scenarioschrijver en regisseur. Haar werk wordt alom geprezen en vaak genomineerd op diverse filmfestivals wereldwijd. Naast speelfilms schrijft en regisseert ze ook tv-series. Verleden jaar regisseerde zij de film Tonio, gebaseerd op het boek van A.F.Th. van der Heijden.

Tonio werd vorig jaar namens Nederland ingezonden voor een Oscar, maar Tonio haalde niet de shortlist met daarop negen films die kansmaakten voor beste niet-Engelstalige film. Die Oscar ging in februari dit jaar naar Son of Saul van Laszlo Nemes en Gabor Sipes.

Het diversiteitsbeleid staat hoog op de agenda bij The Academy. De organisatie streeft naar meer vrouwen en een vertegenwoordiging van alle rassen binnen zijn gelederen. Vorig jaar kreeg The Academy veel kritiek omdat er toen voor het tweede jaar op rij geen enkele zwarte acteur of actrice was genomineerd voor een beeldje.